Aktion in Kamp-Lintfort : Laga feiert den Weltkindertag

Kamp-Lintfort Alle Kinder bis 17 Jahre haben am 20. September kostenfreien Eintritt aufs Gelände. Die Veranstalter bereiten zahlreiche Mitmachaktionen vor.

„Kinder sind unsere Zukunft. Daran soll am Weltkindertag erinnert werden, und wir als Gartenschau möchten uns mit zahlreichen Mitmachaktionen für unsere kleinen Gäste daran beteiligen. Außerdem erhalten alle Kinder bis 17 Jahre kostenfreien Eintritt auf das Gelände an diesem Tag“, betont Andreas Iland, Prokurist der Laga-GmbH. Auf Wunsch bekommen Kinder am 20. September am Haupteingang einen Laufzettel, der mit verschiedenen Stationen durch den Zechenpark führt. „Beim Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen (VGL) führt beispielsweise ein Quiz durch die Themengärten. Die Betreiber des Tierparks Kalisto bieten eine Bastelaktion an“, erklärt Irina Osthoff, Projektkoordinatorin des Grünen Klassenzimmers und Mitorganisatorin des Weltkindertages. Neben dem VGL und dem Kalisto bieten auch weitere Aussteller wie Wald und Holz NRW und der Weltgarten Mitmachaktionen für Kinder an. „Wenn die Kinder alle Stationen durchlaufen haben, wartet am Ende ein kleines Präsent auf sie“, sagt Osthoff. Neben der Rallye über die Landesgartenschau lesen auch die Vorlesepatinnen des Vereins LesART die fantastische Geschichte vom vergessenen Garten und bieten fast vergessene Spiele aus alter Kinderzeit und mit einfachen Materialien an. „Unser schöner Zechenspielplatz und die Ausstellung im Zentrum für Bergbautradition bieten ebenfalls für alle großen und kleinen Gartenschaubesucher auch an diesem Tag ein besonderes Zechenparkerlebnis“, so Iland.