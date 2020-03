Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Laga-Auftakt in den Mai verschoben

Die Entscheidung war absehbar: Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Corona-Krise wird die Eröffnungsveranstaltung verschoben. Foto: Klaus Dieker

Kamp-Lintfort Neuer Termin für die Eröffnungsveranstaltung ist der 15. Mai. Die Verschiebung der Laga ins Jahr 2021 ist aber noch nicht vom Tisch. Bürgermeister wendet sich erstmals in einer Videobotschaft an die Kamp-Lintforter.

Seit Mittwoch hat die Landesgartenschau einen vorerst neuen Terminplan: Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise ist der Freitag, 17. April, als Termin für die Eröffnungsveranstaltung des großen Events nicht zu halten. Sie wird auf den 15. Mai verschoben. Unabhängig davon soll das Gelände ab dem 20. April für die Besucher geöffnet sein – wenn dies die Erlasslage denn zulässt. Das kündigte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Mittwoch an. Die Entscheidung, die Eröffnungsveranstaltung um einen Monat zu verschieben, sei einvernehmlich mit dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege und dem Aufsichtsrat der Laga-GmbH beschlossen worden, teilte Landscheidt mit.

„Für uns als Stadt und als Landesgartenschau-GmbH steht selbstverständlich die Gesundheit unserer Besucher und aller Mitwirkenden an oberster Stelle“, erklärte er in einer Pressemitteilung. Wie bereits berichtet, sieht die erlassene Allgemeinverfügung vor, dass aufgrund der Corona-Pandemie bis einschließlich 19. April keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Dies gilt auch für Freiluftveranstaltungen wie die Landesgartenschau. Noch immer steuere die GmbH aber eine Öffnung des Geländes für Publikum ab Montag, 20. April an, wenn der aktuelle Erlass vom 17. März durch einen positiveren Verlauf der Pandemie befristet bleiben könne, erläutert der Kamp-Lintforter Bürgermeister, der auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Durchführungsgesellschaft ist, in der gestrigen Presseerklärung.

Info Videobotschaft des Bürgermeisters Sechs Infektionen In seiner Videobotschaft dankte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Mittwoch auch den Helfern im Gesundheitswesen. Stand Mittwoch, 12 Uhr, gebe es in Kamp-Lintfort sechs nachgewiesene Corona-Infektionen. „Das scheint beherrschbar zu sein“, erklärte der Bürgermeister. Das Rathaus ist seit Mittwoch geschlossen. Bürger könnten das Amt aber über Telefon und per E-Mail erreichen.

„Es ist also geplant, sich zum 19. April noch einmal zu verständigen, wie die dann herrschende Allgemeinsituation zu bewerten ist“, sagte Landscheidt. Auch dann werde man sich wieder mit allen Beteiligten abstimmen. „Sollte sich dann abzeichnen, dass die Laga auch Ende April / Mitte Mai nicht öffnen dürfte, werden weitere Varianten in Betracht gezogen“, erläuterte der Bürgermeister das weitere Vorgehen. „Die könnten heißen, eine Öffnung unter Auflagen zu einem späteren Zeitpunkt oder – auch wenn dies mit sehr vielen Umständen verbunden wäre – eine Verschiebung ins Jahr 2021. Das können wir, Stand heute, leider nicht ausschließen“, stellt Landscheidt fest.

Welche finanziellen Auswirkungen dies im schlimmsten Fall für Kamp-Lintfort haben könnte, teilten Stadt und Laga-GmbH auf RP-Anfrage am Mittwoch nicht mit. Bürgermeister Landscheidt erklärte in seiner ersten Videobotschaft in Krisen-Zeiten mit, dass er darauf vertraue, dass „das Land uns nicht im Regen stehen lässt“. Die Landesgartenschau sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, und man müsse nun darum ringen, das zu ermöglichen, was zu ermöglichen sei. Die Videobotschaft wurde unter „Kamp-Lintfort.de“ auf Facebook veröffentlicht. „Es die Ironie des Schicksals, dass viele heute eine Einladung zur Eröffnung erhalten haben“, bedauerte er.

Dass die Entscheidung, zunächst den Eröffnungstermin zu verschieben, erst am Mittwoch getroffen wurde, hat vermutlich vor allem damit zu tun, dass das Land aufgrund der aktuellen Krisensituation zunächst andere Maßnahmen, Regelungen und Entscheidungen zu treffen hatte. Die Bauarbeiten auf dem Gartenschau-Gelände sind derweil auf der Zielgeraden. Das Setzen des Wechselflors ist so gut wie fertig. Es werden Stiefmütterchen und Co. in die Beete gepflanzt. Wie Imma Schmidt, Sprecherin der Laga-GmbH, mitteilte, plant man gerade eine Aktion für den 17. April, um das fertiggestellte Gelände zumindest im Internet virtuell präsentieren zu können.