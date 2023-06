Ausstellung in Kamp-Lintfort Im Kunsthaus Bassier regen „Farbenspiele“ die Fantasie an

Seit ihrem Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf und an der Hochschule für Bildende Kunst Kassel arbeitet Möllmann seit vielen Jahren an dem Thema „Farbe und Malerei“. „Ich habe mit Landschaften angefangen“, erinnert sie sich. „Irgendwann habe ich dann begonnen, Elemente aufzusetzen.“ Ihrem Thema sei sie nun schon seit gut 20 Jahren treu. Zahlreiche Ausstellungen führten sie unter anderem nach Kassel, Krefeld, Emmerich, Rheinberg und Moers. Auch in Kamp-Lintfort waren ihre Arbeiten schon zu sehen, zuletzt im Jahr 2015 in der Westlichen Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp.