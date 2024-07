Kunst in Kamp-Lintfort Ausstellung in der Orangerie zählt mehr als 2000 Besucher

Götz Sambale setze Farbe, so die Galerie Schürmann, nur sehr reduziert ein und lege den Fokus auf das Herausarbeiten der konzipierten Form aus dem Material. Dabei entwickele sich, in Einklang mit dem Holz, ein facettenreiches Werk. Bei Sambale wirke das harte Holz oft weich, geschmeidig und gebe den Skulpturen eine, dem Material nicht innewohnende Flexibilität und Leichtigkeit, so dass die Form etwas Lebendiges, in der Bewegung Verhaftetes suggeriere. Ivica Matijević lege hingegen viele Farbschichten übereinander, integriere dabei oft verschiedene Hölzer, Steine, Buntstifte, Glas, Metalle, Spiegel oder Perlmutt. Dieser lebendige, ineinander liegende Farbreichtum sei typisch für sein Werk, bei dem uns scheinbar frei fließende Farbflächen in mystische Sphären erheben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kamp-Lintfort. Mit seiner Arbeitsweise schaffe Matijević visuell unverwechselbare Werke.