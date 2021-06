Serie: Auf Du und Du mit Kloster Kamp : Eine Corona-Faust als Kunstwerk

Serie Kamp-Lintfort Seit Mai 2020 steht die Corona-Faust, die dem Kampf gegen das Virus ein viel beachtetes Symbol gegeben hatte, im Garten des Spendencafés.

Die Faust aus Eichenholz ist gen Himmel gerichtet. Die Stele, die seit Mai 2020 im Garten des Spendencafés von Kloster Kamp steht, wirkt mächtig und ist von allen vier Seiten beschriftet: Nächstenliebe, Zusammenhalt, Stick together und F-you Corona. Was hätten wohl die Zisterzienser gedacht, die 1123 auf den Kamper Berg kamen, um hier ein neues Kloster zu gründen? Anstatt die Hände zum Gebet zu falten, wird hier die Faust geballt. „In ihren Anfängen hätten sie das Kunstwerk vermutlich als überflüssigen Zierrat abgelehnt“, sagt Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp. „Denn ihr Fokus lag auf Beten und Arbeiten.“ Aber Abt Dionysius Genger (1773 bis 1778) hätte ein paar Jahrhunderte später die Arbeit möglicherweise zu schätzen gewusst. „Denn zu seiner Zeit dämmerte es den Mönchen, dass Kunst ein Lebensmittel ist und die Möglichkeit bietet, Gedanken auszudrücken“, sagt Hahnen. So habe Genger im Kloster zum Beispiel das erste Musikzimmer eingerichtet.

Die 2,70 Meter hohe Skulptur entstand Anfang 2020 genau unter dem Eindruck der Corona-Krise, als Kontaktverbote und Lockdown die bis dahin gelebte „Normalität“ und die Gesellschaft veränderten. Thomas Heweling, Künstler, Designer, Innenarchitekt und Tischlermeister, wollte eine eigene Antwort darauf finden – in gut 100 Stunden war sie dar, entstanden im künstlerischen Prozess. Der Weseler griff zu einem Eichenstamm und seiner Motorsäge. Die so entstandene Skulptur wiegt 90 Kilogramm. Als Werkzeuge kamen Stichsäge, Schleifer, Stecheisen, Winkelschleifer, Eddings sowie schwarze Farbe zum Einsatz. Entstehungsort war die Straße vor Thomas Hewelings Atelier. „Er hat mir erzählt, dass dort nie so viele Autos stehen geblieben sind“, erzählt Hahnen. Als er von dem Kunstprojekt in der Zeitung las, war der Leiter des Zentrums Kloster Kamp sofort fasziniert und rief den Künstler an, denn er fand, dass die Corona-Faust unbedingt auf dem Klosterareal stehen müsse. „Das Motto unseres Zentrums lautet: Ein anderer Blick aufs Leben. Auch wir versuchen, ein Zeichen der Orientierung zu geben.“ Peter Hahnen bot Heweling an, die Skulptur im Garten des Spendencafés aufzustellen – und zwar unzensiert. Und so bleibt die Corona-Faust dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum bis auf weiteres erhalten – als Dauerleihgabe.