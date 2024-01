Demonstration in Kamp-Lintfort Bündnis ruft zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf

Ein Bündnis aus demokratischen Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden, Kirchen und Moscheen in Kamp-Lintfort ruft zu einer Kundgebung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf. Die Kundgebung findet unter dem Motto „Kamp-Lintfort bleibt bunt – für Vielfalt und Demokratie“ am kommenden Samstag, 3. Februar, ab 11 Uhr auf dem Prinzenplatz in Kamp-Lintfort statt. Veranstalter der Demonstration ist die SPD in Kamp-Lintfort. „Wir setzen ein Zeichen, für Freiheit, Vielfalt und Demokratie. Wie derzeit in der ganzen Bundesrepublik wollen auch wir gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus allen demokratischen Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden, Kirchen und Moscheen ein deutliches Signal an all jene senden, die uns immer weiter auseinander treiben und gegeneinander aufhetzen wollen“, heißt es auf der Facebook-Seite der SPD. Es spielt die Band „Die Hoflieferanten“. In Kamp-Lintforts Nachbarstädten Moers und Neukirchen-Vluyn haben am vergangenen Wochenende mehr als 10.000 Menschen gegen den Rechtsextremismus und für die Vielfalt demonstriert.