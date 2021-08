Musik in Kamp-Lintfort : Kultursommer startet mit Musik auf Waschbrett und Banjo

KAMP-LINTFORT Unter dem Titel „Verdammt lang her“ spielte die fünfköpfige Oberhausener „Wild Wind Skiffle Group“ und brachte ihrem Publikum dabei nicht nur Skiffle-Musik, sondern auch Blues, Folk, Spirituals und Westernsongs zu Gehör.

Regenschauer, Wind und recht kühle Temperaturen, der Auftakt des diesjährigen Kamp-Lintforter Kultursommers am Sonntag war alles andere als sommerlich. Trotzdem hatten bereits gegen 17.30 Uhr, also schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn, die ersten Besucher die vor und in der offenen Orangerie des Kamper Terrassengartens aufgestellten Bänke besetzt.

Der Konzerttitel hatte eine gleich zweifache Bedeutung, wie Bandgründer Uli Junck der inzwischen auf knapp 200 Besucher angewachsenen Zuhörerschaft zur Begrüßung erklärte: „Skiffel-Musik ist vor gut hundert Jahren in den USA als Party-Musik der damaligen afroamerikanischen Bevölkerung entstanden. Unsere Band stammt aus Oberhausen, gibt es jetzt aber auch schon 60 Jahre.“ Damit starteten die mit Waschbrett und Banjo, Mundharmonika, Gitarre, Bass Schlagzeug und diversen anderen Instrumenten ausgestatteten „Wild Winds“ ihr rund dreistündiges Programm. In diesem Fall natürlich mit einem echten Skiffle-Klassiker, dem 1967 von Lester Flat und Earl Scruggs heraus gebrachten Song „Rollin‘ in my sweet babys arms“. Dem folgte nach einem Blues der wundervolle von vielen nachfolgenden Sängerinnen wie Joan Baez und Esther Ofarim interpretierte Folksong der legendären Elizabeth Cotten „Freigh Train“ und zum Abschluss der ersten Runde durften sich dann alle Besucher zum Gospel „When the Saints go marching in“ gesanglich mit beteiligen. Dazwischen hatte ein heftiger Schauer einige der Besucher kurzzeitig unter das schützende Dach der Orangerie getrieben. „Ach, das ist alles nicht so schlimm“, meinte dazu eine Besucherin. „Wir sind ja froh, dass der Kultursommer stattfindet.“ Das fand auch Uli Junck. Er und seine Band hatten bislang im Durchschnitt etwa 20 Auftritte pro Jahr. Der im Terrassengarten war einer der ersten wieder nach dem Beginn der Corona-Pandemie.