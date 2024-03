Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort Der Kulturrucksack ist prall gefüllt

Im Mai findet mit Künstlerin Edelgard Wittkowski ein Projekt zum Muttertag statt. Im Juni sind ebenfalls drei Kulturrucksack-Projekte geplant: Auf dem Zechenparkfest am 2. Juni lernen Kinder, wie eine Straßenumfrage mit Mikrofon gemacht wird. Außerdem gibt es Kurse im K-Pop-Dance und rund um das Thema Waldwesen. Mit Birgit Kames gestalten die Teilnehmer im Juli Blumenampeln und Wandbehänge in der Makramee-Technik und beschäftigen sich mit „Feder und Tinte“. Künstlerin Andrea Much zeigt den Mädchen und Jungen, wie man luftig-leichte Objekte aus Papier (Kokons) kreiert. Für August dieses Jahres ist ein Fotoworkshop geplant. Die so genannte Kamerakinder-Challenge, ein NRW-weiter Wettbewerb, befasst sich mit dem Thema „Vom anderen Stern“. Im Oktober begeben sich die Kulturrucksack-Kinder mit Andrea Much auf die Spuren der Expressionisten. Außerdem lernen sie, wie man Socken-Puppen bastelt. Im November zeigt Edelgard Wittkowski, wie man einen Jahreskalender erstellt. Ingo Stanelle fertigt zusammen mit den Kinder einen Designklassiker, den Ulmer Hocker aus Kiefernholzplatten. Und zum Abschluss des Kulturrucksack-Jahres nimmt Künstlerin Andrea Much die Teilnehmer mit in die „Engelwerkstatt“.