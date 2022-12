Art-Vent in Kamp-Lintfort Kunst und Musik bis zum Jahresende

Das Konzert trägt den Titel „Charms of Christmas“ – Zauber der Weihnacht. Es wird am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr von der Panflötenvirtuosin Hannah Schlubeck und der Harfenistin Isabel Moretón im Schirrhof gegeben. Die Musikerinnen aus Berlin und Hannover nehmen die Zuhörer mit auf eine adventliche Reise, um sie mit Musik aus europäischen Ländern in andere Welten zu entführen. Hannah Schlubeck, Jahrgang 1973, ist die erste Musikerin in der Bundesrepublik mit einem Hochschulabschluss mit dem Instrument Panflöte. Sie gehört zu den besten Panflötenspielerinnen der Welt. Isabel Moróton ist Dozentin für Harfe und Methodik der Harfe an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Karten für das Konzert „Charms of Christmas“ kosten zwölf Euro. Sie sind online oder an der Abendkasse erhältlich. „Wir sind froh, Hannah Schlubeck und Isabel Moretón für das Konzert gewinnen zu können“, sagen Frank Reinert und Rainer Henke, die Vorsitzenden des Kultur-Camps.