Preissteigerungen in Kamp-Lintfort : Krise trifft auch die Tierheime

Kamp-Lintfort Die Tierherberge klagt über „explodierende Baukosten“ für den geplanten Neubau. Die Kosten für die Versorgung der Tiere würden ebenso steigen wie die Energiepreise. Warum in der Tierherberge Kamp-Lintfort außerdem die Zahl der Katzen stark gestiegen ist.

Das Beispiel der BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort zeige die problematische Situation: Viel später als gehofft habe man mit der konkreten Planung der dringend erforderlichen Sanierung und Modernisierung der Gebäude beginnen können. Dann sei Corona und damit ein fast zweijähriger Stillstand in weiten Bereichen gekommen. Kurz nach Beginn der Bauarbeiten habe der Ukraine-Krieg mit all seinen bekannten wirtschaftlichen Folgen begonnen. „Die Baukosten explodieren und trotzdem sind notwendige Baumaterialien oft nicht zu bekommen oder sehr teuer“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Preise für Versorgung der Tiere würden ebenso steigen wie die Energiepreise. Manche Tierheime befürchten, so heißt es in der Pressemitteilung der Bundes Deutscher Tierfreunde weiter, eine Verdoppelung der Heiz- und Stromkosten in diesem Jahr. Doch die Tiere müssten versorgt oder zum Tierarzt gefahren werden. Zudem beklagten viele Tierheime, dass Haustiere, die während Corona angeschafft wurden, nun in Tierheimen abgegeben werden. Während in Kamp-Lintfort die Zahl der Hunde relativ stabil geblieben sei, sei die Zahl der Kleintiere und Katzen stark gestiegen. All diese Tiere müssten versorgt werden. So auch auf dem Gnadenhof in Weeze. Die Pferde, Esel und Ponys benötigten Heu, das immer teurer werde. Die Getreideengpässe durch den Krieg in der Ukraine machten sich erst langsam bemerkbar.