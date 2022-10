Bitte um Unterstützung in Kamp-Lintfort : Wirtschaftskrise treibt auch Tierheime in die Not

Kamp-Lintfort Der Bund Deutscher Tierfreunde sorgt sich um die Existenz der Gnadenhöfe und Tierheime. Viele könnten schon heute nicht mehr die Kosten für Futter, medizinische Versorgung, Heizkosten und Strom bezahlen. Wie man den Tierheimen helfen kann.

Die gegenwärtige Wirtschaftskrise bereitet den Tierheimen und Gnadenhöfen in Deutschland große Sorgen. Viele besonders der privaten Tierherbergen stünden vor dem wirtschaftlichen Kollaps, teilt der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober mit.

Viele Tierherbergen seien überfüllt, hätten Aufnahmestopps verhängt. „Die Lage ist katastrophal, und ein Ende des Dramas ist nicht in Sicht“, so der Bund Deutscher Tierfreunde, der selbst eine Tierherberge und einen Gnadenhof betreibt sowie andere Tierschutzorganisationen unterstützt. „Ein Plan, um die Katastrophe abzuwenden, ist nicht in Sicht. Die Politik schweigt bisher. Es gibt Forderungen nach Abgabe der Hälfte der Einnahmen durch die Hundesteuer in den Städten und Gemeinden an die Tierheime, denn die Verantwortung liegt bei den Kommunen. Etwa 380 Millionen nahmen Städte und Gemeinden 2020 an Hundesteuern ein. Bisher stößt dieser Vorstoß jedoch auf taube Ohren“, teilt der Bund der Deutschen Tierfreunde in einer Pressemitteilung mit. Tierheime und Gnadenhöfe versuchten zurzeit, mit Einsparungen so viel Luft wie möglich zu schaffen, doch auch dies habe Grenzen, besonders wenn es um die Versorgung kranker Haustiere gehe, mahnen die Tierschützer aus Kamp-Lintfort. Tierarztkosten würden drastisch steigen, und viele Tierheime und Halter könnten sich die Behandlung ihrer Schützlinge oft nicht mehr leisten, betont der Bund Deutscher Tierfreunde (BDT). Vor dem Hintergrund der dramatischen Situation bräuchten die Tiere in den Heimen menschliche Unterstützung. Deshalb bitten Gnadenhof und Tierherberge um Hilfe, da man nur gemeinsam diese Krise bewältigt werden könne.