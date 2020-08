Politik im Kreis Wesel : Kreis-SPD setzt sich 40 Prozent plus als Zielmarke

Kamp-Lintfort Mit einem offensiven Wahlkampf im Netz und an den Ständen will die Kreis-SPD mit Landratskandidat Peter Paic stärkste Kraft im Kreistag werden.

Mit der Kampagne „Packen wir´s an“ will die Kreis-SPD bei der Kommunalwahl am 13. September stärkste Kraft werden und ihren Kandidaten Peter Paic zum Landrat des Kreises Wesel machen. Das machte der Kreisverband bei der Vorstellung des 82 Punkte umfassenden Wahlprogramms in Kamp-Lintfort deutlich. Neben einer coronabedingt stärkeren Ausrichtung auf die „sozialen Medien“ und der einheitlichen Darstellung von Inhalt und Personen soll dabei auch der Straßenwahlkampf die Bürger überzeugen. Und da will der 52-jährige Wirtschaftswissenschaftler Paic das persönliche Gespräch führen.