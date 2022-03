St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort : Krankenhausstiftungen suchen die Kooperation

Das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort wäre ein Krankenhaus im neuen Verbund. Foto: SBK

Kamp-Lintfort Die Stiftungen in Münster und Waldbreitbach haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit dem Ziel das operative Geschäft zusammenzuführen. So soll ein „führendes christliches Unternehmen“ im deutschen Gesundheitsmarkt entstehen. Das St.-Bernhard-Hospital gehört zur Franziskus Stiftung in Münster.

Die Franziskus Stiftung in Münster, zu der auch das Kamp-Lintforter St.-Bernhard-Hospital gehört, und die Marienhaus Stiftung in Waldbreitbach haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit dem Ziel, das operative Geschäft beider Gruppen zusammenzuführen. Durch diesen Schritt wollen beide Stiftungen ein führendes christliches Unternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt schaffen.

Damit sollen, heißt es in einer Pressemitteilung, die franziskanischen Werte dauerhaft zu einem festen Bestandteil bei der Versorgung der Menschen in Deutschland werden. Die beiden Stiftungen als Eigentümerinnen des neu entstehenden Unternehmens und ihre Identitäten sollen bestehen bleiben. Unter dem geplanten gemeinsamen Dach würden zukünftig über 27.000 Mitarbeitende in mehr als 100 sozialen Einrichtungen tätig sein. Es entstehe ein führendes freigemeinnütziges Krankenhaus-, Altenhilfe- und Gesundheitsunternehmen. Ziel sei es, in den Versorgungsregionen (Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen) die erste Wahl für die jährlich rund eine Million ambulanten und stationären Patienten, mehreren tausend Bewohnern, Gästen sowie Mitarbeitenden zu sein. Beide Unternehmen würden sich in vielfacher Hinsicht ergänzen: überschneidungsfrei in den regionalen Versorgungsnetzwerken sowie verstärkend bei zentralen Aufgaben. Die komplementären Kompetenzen ermöglichten ein effizientes und schnelles Management der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitsmarkt, wie die schnell voranschreitende Digitalisierung oder die Vernetzung von stationärer und ambulanter Versorgung.