Krankenhaus in Kamp-Lintfort St. Bernhard ist jetzt Ausbildungsstätte für Hämatologie und Onkologie

Zusammen mit weiteren Häusern bildee das St. Bernhard-Hospital das „molekulare Tumorboard des linken Niederrheins“, bei dem bereits heute molekular-stratifizierte angeboten werden können, das heißt Therapien, die gezielt Defekt im Erbgut des Tumors angreifen und so die Zellteilung verhindern, erläutert das Krankenhaus in einer Pressemitteilung. Wöchentlich fänden gemeinsame Tumorkonferenzen statt, bei denen Arztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen teilnehmen, die an den Krebstherapien beteiligt sind. „Inzwischen besprechen wir jedes Jahr fast 1000 Fälle in den Tumorkonferenzen“, macht Theodor Heuer deutlich.