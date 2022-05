Lebensmittelpreise in Kamp-Lintfort : Kosten Brötchen bald mehr als 40 Cent?

Info

Gegründet Die Niederrheinische Landbäckerei Berns wurde 1860 in Budberg-Eversael gegründet. 1968 öffnete eine Filiale in Kamp-Lintfort. In der Hochschulstadt liegt an der Friedrich-Heinrich-Allee heute der Stammbetrieb. Die Bäckerei hat 40 Mitarbeiter in der Produktion und 100 im Vertrieb.

Brotsorten Die Landbäckerei entwickelt Ideen für Brotsorten aus alten Getreidesorten nach klassischen Verfahren wie Juniors „Erstes!“, ein Brot aus Dinkelmehl und Dinkelvollkornmehl.

Filiale Die Bäckerei hat Filialen in Budberg, Vluyn und Straelen. Außerdem bestückt sie 15 Wochenmärkte am Niederrhein und im Bergischen Land, unter anderem in Oberhausen und und Wuppertal-Barmen.