Ehemaliger Landrat : Kommunales Rechenzentrum verabschiedet Ansgar Müller

Kamp-Lintfort Ex-Landrat war stellvertretender Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums.

Nach gut 20 Jahren als stellvertretender Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) wurde Ansgar Müller verabschiedet. Zu den Meilensteinen in seiner Zeit gehören die wirtschaftliche Neuaufstellung in der Mitte der 2000er Jahre, der Standortwechsel nach Kamp-Lintfort (2009) sowie die Aufnahmen der Stadt Bottrop (2009) und des Kreises Mettmann (2019) in den Verband.