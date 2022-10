Baumaßnahme in Kamp-Lintfort : Dieser Knotenpunkt muss saniert werden

Kamp-Lintfort Die Steine im Klinkerpflaster lösen sich und stehen hoch. Eine erste Reparatur vor zwei Jahren blieb ohne Erfolg. Jetzt soll der Knotenbereich Moerser- / Friedrichstraße erneut saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 200.000 Euro.

Zehn Jahre nach seiner Fertigstellung weist der Knotenpunkt Moerser-/ Friedrichstraße erhebliche Schäden im Klinkerpflasterbereich auf. Die Steine sind lose, heben sich an und liegen nicht mehr akkurat. Die Ursache dafür, so die Stadt, sei die nicht „ausreichende Filterstabilität“ der Pflasterbettung und des Straßenunterbaus durch die verwendeten Baustoffe. „Dies wurde in einem gerichtlichen Beweisverfahren mit der damalig beauftragten Firma festgestellt. Der Schaden wurde durch einen gerichtlichen Vergleich im Jahr 2020 abgegolten“, teilt die Stadtverwaltung den politischen Gremien mit. Aus dem gerichtlichen Beweisverfahren seien 110.000 Euro im Haushalt 2020 eingenommen worden. Eine im selben Jahr durchgeführte Teilsanierung des Bereichs habe aber nicht zum Erfolg geführt – zur dauerhaften Standfestigkeit des Straßenabschnitts zwischen Moerser- und Friedrichstraße. Es seien erneut Schäden festgestellt worden.

„Zum einen der Ausbau in gebundener Bauweise mit Asphaltunterbau und Gussasphaltoberbau, welcher mittels Prägetechnik die Oberflächenstruktur der umliegenden Pflasterflächen widerspiegeln soll. Zum anderen in gebundener Bauweise mit Asphaltunterbau und wie im Bestand mit Pflasteroberbau“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Gremien, die bereits Stadtentwicklungs- und Hauptausschuss sowie Stadtrat passiert hat. Die Stadtverwaltung sprach sich für die zweite Variante aus. Die Vorteile bestünden in günstigeren Herstellungskosten und in der Optik, weil die Oberflächentextur der vorhandenen Gestaltung erhalten bleibe.