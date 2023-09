Knax-Club in Kamp-Lintfort Sparkasse lädt zum Knax-Tag in den Kalisto-Tierpark

Neben den vielen Attraktionen im Tierpark selbst, erwarte die KNAX-Mitglieder in einem separaten Bereich Kinderschminken, Ballonkunst, Falknerei und der hautnahe Besuch eines Alpakas. Mit einem Gutschein für ein Eis, ein Getränk und ein Würstchen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Karten können von KNAX-Mitgliedern ab Montag, 4. September, in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse in Duisburg und Kamp-Lintfort bestellt werden. Sie kosten für Kinder über vier Jahre 4,50 Euro, jüngere Kinder haben freien Eintritt und erwachsene Begleitpersonen erwerben ihre Karten, ebenfalls für 4,50 Euro, direkt am KNAX-Tag bei im Tierpark.