Corona-Krise in Kamp-Lintfort : Kloster Kamp unter Kommunalem Rettungschirm

Kamp-Lintfort Stadtrat gewährt dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum in der Corona-Krise einen einmaligen Zuschuss von 31.000 Euro. Der Einrichtung waren im Lockdown die Einnahmen weggebrochen.

Das Zentrum, das von einem Verein betrieben wird, erhält zum Ausgleich von Einnahmeausfällen durch die Corona-Krise einen einmaligen Zuschuss von 31.000 Euro gewährt. Die Schließung aller wirtschaftlich relevanter Betriebszweige hatte das Zentrum „bis ins Mark getroffen“. So hatte es Geschäftsführer Peter Hahnen in einem Schreiben an die Stadtverwaltung in Kamp-Lintfort formuliert. Konzerte, Kurse und Gästeführungen mussten abgesagt, Spenden-Café und Klosterladen geschlossen werden.