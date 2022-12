Krankenhaus in Kamp-Lintfort St.-Bernhard-Hospital ist jetzt Maximalversorger für Endoprothesen

Im Rahmen der jährlichen Überprüfung besuchen externe Auditoren das Krankenhaus, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie schauten sich die OP-Strukturen in den Kliniken genauso an wie die einzelnen Stationen – von der Ambulanz über Wartezeiten in der Sprechstunde bis zur Betreuung nach dem Eingriff im Krankenzimmer. Die zertifizierten Kliniken würden sich ihrerseits zur Teilnahme am Endoprothesen-Register-Deutschland verpflichten. Dort würden alle Daten von bundesweiten Endoprothetik-Eingriffen statistisch ausgewertet, teilt das Krankenhaus mit.