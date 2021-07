Kamp-Lintfort/Berlin : Klima-Zentrum unterstützt Städte beim Klimaschutz

Christoph Landscheidt ist Vize-Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Foto: SPD Kamp-Lintfort/Bettina Engel-Albustin | Fotoage

Kamp-Lintfort/Berlin Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt hat in seiner Funktion als Vize-Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin das Zentrum Klima-Anpassung ins Leben gerufen. So läuft die Unterstützung des Bundes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesumweltministerin Svenja Schulze und der Vize-Präsident des Deutschen Städte-und Gemeindebundes Christoph Landscheidt als Vertreter der drei kommunalen Spitzenverbände haben am Mittwoch in Berlin das „Zentrum Klima-Anpassung“ ins Leben gerufen. Hier erhalten Städte, Landkreise und Gemeinden ab sofort umfangreiche Beratungen und Unterstützungsangebote rund um das Thema Klimaschutz. Über das Zentrum können sich deutschlandweit alle Kommunen und auch soziale Einrichtungen individuell zum Thema Klimaschutz beraten lassen. Es werden unter anderem praxisorientierte Beratungen, Konzeptentwicklungen, Fortbildungen sowie Formate zum Kontakt- und Erfahrungsaustausch rund um das Thema Klimaanpassung geboten. Der Klimawandel stelle nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Durch die teilweise extremen Witterungsverhältnisse werde der Ausbau der Infrastruktur in vielen Städten und Kommunen nötig. „Es darf nicht nur darum gehen, Schäden nach Extremwetterereignissen zu beseitigen, sondern mit klugen Konzepten vorzubeugen und geeignete Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Dieser Auffassung ist auch die Bundesumweltministerin. „Die wichtigste Vorsorge im Einsatz gegen den Klimawandel ist entschlossener Klimaschutz. Aber auch für die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels ist eine Vorsorge nötig“, äußert Svenja Schulze. Unter Tel.: 030 390 010201 stehen Fachexperten rund um das Thema Klimaschutz zur Verfügung. Unter www.zentrum-klimaanpassung.de können zudem virtuelle Beratungstermine gebucht werden. Konkrete Fragestellungen können an beratung@zentrum-klimaanpassung.de gerichtet werden.

(aka)