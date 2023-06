Hilfe für Geflüchtete in Kamp-Lintfort Kirchengemeinde öffnet die Kleiderkammer an neuem Standort

Auf 250 Quadratmeter ist zur Schulstraße hin die Kleiderkammer eingerichtet, die am Mittwoch zum ersten Mal am neuen Standort öffnete. Neben Kleidung, die nach Damen, Herren und Kindern sortiert ist, sind dort auch Dinge für den Haushalt zu finden, beispielsweise Porzellan, Töpfe oder Toaster. „Wer Kleidung oder Haushaltswaren abgeben will, kann das während der Öffnungszeiten machen oder telefonisch einen Termin vereinbaren“, sagt Lutz Zemke. „Bei Haushaltsauflösungen holen wir auch ab.“ Kleidung und Haushaltwaren werden kostenlos an Ukrainer abgegeben, organisiert von Küsterin Irma Grinwald-Gutjar, die wie viele Ukrainer die russische Sprache versteht, sowie deutschen und ukrainischen Ehrenamtlichen. „In Kamp-Lintfort leben rund 350 Menschen aus der Ukraine“, berichtet Lutz Zemke. „Wie es aussieht, wird der Krieg in der Ukraine lange dauern. Die meisten Ukrainer werden dauerhaft in Deutschland bleiben, nicht nach Kriegsende in ein zerstörtes Land zurückkehren. In Kamp-Lintfort leben sie zum Teil in Wohnungen, zum Teil in der zentralen Flüchtlingsunterkunft.“ Deshalb erweiterte die Kirchengemeinde das Angebot im August 2022 um einen Sprachkurs, nachdem sie die Kleiderkammer direkt nach Kriegsbeginn vom 24. Februar 2022 aufgebaut hatte. Geleitet wird der Kurs von Anke Alsfasser. „Es ist ein Kurs zum Ankommen“, erläutert die Erziehungswissenschaftlerin. „Wir lernen die ersten Grundlagen der Sprache. Wir kochen gemeinsam, setzen Pflanzen oder unternehmen kleinere Ausflüge, zum Beispiel auf das Laga-Gelände.“ Die Teilnehmer seien zwischen 22 bis 76 Jahre alt. Meistens seien es zehn bis 15. Es seien auch schon über 20 gewesen. Einige kämen noch, obwohl sie schon den Vorbereitungskurs für den Integrationskurs besuchten.