Fünfte Jahreszeit in Kamp-Lintfort „Klaus & Willi“ mischen den Karneval auf

„Ein Bauchredner im Kölner Karneval ist bis in die 1990er Jahre undenkbar gewesen“, sagt Klaus Rupprecht, der Hochdeutsch spricht, bei Bedarf den Affen Willi aber auch Kölsch plappern und singen lassen kann. „Aber im Karneval fehlten Redner.“ 1994 gelang ihm der Sprung in die Domstadt. „Der Umzug nach Homberg war als Kind für mich ein Kulturschock, aber im Nachhinein ein Segen“, erzählt der Narr in seiner 44. Session. „Meine Eltern, Alfons und Doris Rupprecht, waren keine Karnevalisten. Mein Vater, Metzgermeister, ist früh gestorben. Ich habe den Karneval über Familie Kühn in Homberg kennengelernt. Sie war karnevalsverrückt. Ich bin dort wie ein Familienmitglied ein- und ausgegangen. Mit 14 Jahren bin ich in die Karnevalsfamilie Homberg eingetreten, die damals noch Kolpingsfamilie Homberg hieß.“