Kiesabbau in Kamp-Lintfort : LEP: Klares Votum für die Klage

Die Stadt Kamp-Lintfort wird sich an einer Klage gegen die Änderung des Landesentwicklungsplans beteiligen. Das hat der Hauptausschuss am Dienstag einstimmig beschlossen. Vorgesehen ist, dass der Kreis Wesel, die Stadt Kamp-Lintfort und die Gemeinde Alpen in Vertretung der anderen Kommunen am Niederrhein Klage erheben werden.

Von Anja Katzke