Karneval in Kamp-Lintfort : KKV sagt seinen Sitzungskarneval ab

Kamp-Lintfort Präsident Armin Linsinger hofft, dass der Kamp-Lintforter Karnevalsverein nicht in eine finanzielle Schieflage gerät. Der Vereinsvorstand bemüht sich um Gelder aus dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen der Bundesregierung.

Das Bedauern ist groß, doch: „Die Gesundheit unserer Mitglieder, der Gäste und der Künstler steht an erster Stelle“, sagt Linsinger und denkt an die Künstler, die aufgrund der Pandemie im zweiten Jahr keine Auftrittsmöglichkeiten mehr hätten. Die zweite Karnevalsabsage ist aber auch für den KKV bitter: Musiker und Liedermacher Volker Rosin sollte 2022 auf der traditionellen Kindersitzung für Stimmung sorgen, für Damen- und Herrensitzung waren je Sitzung etwa fünf bis sechs Künstler gebucht – etwa ein Jahr im Voraus. „Solche Veranstaltungen brauchen einen so langen Vorlauf“, erklärt der KKV-Präsident und fügt hinzu: „Die pandemiebedingten Absagen treffen die kleinen Vereine besonders hart. Wir haben ja keine großartigen Sponsoren wie die Gesellschaften in Köln, sondern tragen die Kosten der Sitzungen nur durch Eintrittsgelder und Werbung.“ Der geschäftsführende Vorstand bemüht sich um eine finanzielle Unterstützung aus dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen, den die Bundesregierung Mitte Dezember aufgelegt hatte und für den sich die Vereine bis Ende Dezember registrieren lassen mussten. Doch Linsinger zeigt sich skeptisch: „Ob wir tatsächlich unsere Kosten für die gebuchten Künstler und alles andere eins zu eins erstattet bekommen, wird man sehen. Auch, wie viel das Land NRW am Ende zu zahlen bereit ist.“ Er geht davon aus, spätestens im Februar zu wissen, wie es weitergeht – und hofft, dass der KKV nicht in eine finanzielle Schieflage gerät. Die Kosten für die Session liegen laut Linsinger schon „in einem zweistelligen Zehntausender-Bereich“.