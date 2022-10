Bewegungsfest in Kamp-Lintfort : So macht das Turnen großen Spaß

Kamp-Lintfort Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ und Lintforter Turnverein (LTV) haben am Donnerstag mit 90 Kindern ein großes Bewegungsfest in der Glückauf-Turnhalle gefeiert. Das Programm haben die Kooperationspartner selbst entwickelt.

Turnen macht Spaß, das erlebten am Donnerstag 90 Kinder zwischen vier und sechs Jahren beim dritten Bewegungsfest der Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ und des Lintforter Turnvereins (LTV) in der Glückauf-Turnhalle an der Moerser Straße 168. Zwei Stunden lang durchliefen die kleinen Sportler dabei mit großer Begeisterung einen neunteiligen Parcours aus verschiedenen Turn-, Lauf- und Balanceübungen und durften zum Schluss schließlich alle als Sieger ein kleines Anerkennungsgeschenk mit nach Hause nehmen.

Mit Erfolg, wie sich am Donnerstag zeigte. Schon am Anfang beim traditionellen Warm-up mit dem Lied „Tante Rita“ hüpften die Teilnehmer begeistert mit und ließen dabei kräftig ihre Arme und Beine schwingen. Anschließen erhielt dann jedes Kind ein DIN A4-großes Kartonblatt, auf dem es sich die Nutzung der neun in der Halle aufgebauten Bewegungsstationen per Stempel bestätigen lassen konnte. Dabei verlangte jede Station eine spezielle turnerische Fähigkeit. So galt es zum Beispiel, mit einer runden Scheibe auf dem Kopf über einen schmalen Balken zu balancieren, oder sich an zwei Ringen von einem Sprungbock zum nächsten zu schwingen, wobei schon das Besteigen des vorderen Bocks eine gewisse Anstrengung erforderte.