Prävention in Kamp-Lintfort : Kita Tausendfüßler erhält „Starke Kinder Kiste“

Kamp-Lintfort In der Kiste steckt ein Präventionsprojekt, das Kinder gegen sexuellen Missbrauch stärkt. Laut Stadt fügt sich das Angebot in die konzeptionelle Arbeit der städtischen Kindertagesstätten gut ein.

Das Team des städtischen Familienzentrums „Tausendfüßler“ in Kamp-Lintfort sowie fünf weitere Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft – die Kita Wirbelwind I & II, die Bunte Welt, der Löwenzahn und die Kita Bismarckplatz – freuen sich über die Einführung einer „Starken Kinder Kiste“. Die Kiste ist ein Präventivprogramm der Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel in Kooperation mit dem Petze-Institut für den Schutz vor sexuellem Missbrauch für Kita-Kinder in Deutschland. In 5000 Kitas bundesweit soll diese Kiste rund 500.000 Kinder erreichen. Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West fördert das Projekt im Tausendfüßler und den anderen Kindertagesstätten in Kamp-Lintfort. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Franziska Giffey.