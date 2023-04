Kita in Kamp-Lintfort Warum die Tausendfüßler Haus der kleinen Forscher bleiben

Die Kinder der städtischen Kita Tausendfüßler beschäftigen sich von nun an intensiv mit den digitalen Medien. Allen Gruppen steht ein Tablet zur Verfügung, an dem die Kinder verschiedene Dinge ausprobieren können. „Wie kommt denn ein Foto oder ein Film in das Tablet?“ „Können wir vielleicht selber einen Film drehen?“ „Was brauchen wir dafür?“, waren Fragen, die Kinder in der Medien-AG „Die Mediendetektive“ nachgegangen sind.