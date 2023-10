Ehrenamtliches Engagement in Kamp-Lintfort Kita-Kinder sind jetzt Spielplatz-Paten

Der Spielplatz an der Eupener-/Ecke Friedrichstraße ist für seine neuen Paten gut fußläufig erreichbar und wird, wenn alles klappt, in Zukunft alle 14 Tage von ihnen auf Müll und defekte Spielgeräte hin in Augenschein genommen werden. Ihre Mängeleindrücke gehen dabei direkt an die zuständigen städtischen Stellen und werden, wenn möglich, schnellstens behoben. Die Patenschaft über einen Kamp-Lintforter Kinderspielplatz können neben Kindergärten, Schulen und Vereinen auch Privatpersonen übernehmen. Sie müssen dafür nicht unbedingt selber als Müllsammler oder Reparierer defekter Schaukelseile aktiv werden.