Baustart in Kamp-Linfort Die Kita Bunte Welt bekommt einen Kletterparcours

Dieser Wunsch der Kinder konnte dank des Fördervereins, der Sparkassenstiftung und der Stadtverwaltung durch die Firma Holzdesign Wirkliochkeit werden. Die individuellen Wünsche konnte Mike Oberhäuser in seinen Plänen umsetzen, so dass sich alle Beteiligten auf die Realisierung des Projekts freuten. Am Dienstag fand der erste Spatenstich für den neuen Kletterparcours statt. Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Landscheidt, Dezernent Christoph Müllmann, Marcel Groß von der Sparkassenstiftung, dem Förderverein und vielen neugierigen Kindern wurde die Baustelle eröffnet.