Neue Einrichtung in Kamp-Lintfort Kita Abenteuerland öffnet im Niersenbruch

Für den 4. November hatten die Kinder der Kita Abenteuerland Laternen gebaut, um erstmals beim Martinsumzug durch den Niersenbruch mitzuziehen. Am vergangenen Dienstag wurden sie dann von Bürgermeister Christoph Landscheidt, dem Beigeordnetem Christoph Müllmann und Jugendamtsleiterin Lydia Kiriakidou besucht, die von Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses begleitet wurden. Die Kinder saßen gerade an Tischen, um eine Gemüsesuppe zu Mittag zu essen, die Kinder der Gruppe „Wikinger“ im Erdgeschoss, die der Gruppe „Zauberer“ in der ersten Etage.