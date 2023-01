Gemeinsam Mittag essen in Kamp-Lintfort Kirchengemeinde serviert eine warme Mahl-Zeit im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

„Wir haben die Idee im September bei einer Zukunftswerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort entwickelt, bei der wir berieten, welche Aufgaben vor uns liegen und welche unsere nächsten Projekte sein müssen“, erzählt der Presbyteriumsvorsitzende Lutz Zemke. „Wir kamen schnell auf das Mittagsmahl. Denn in der Stadt leben Menschen mit geringem oder ganz ohne Einkommen. Für sie ist das Angebot eine große Unterstützung. Andere können nicht mehr kochen oder haben insbesondere nach der Corona-Zeit das Bedürfnis nach einem warmen Essen in Gesellschaft.“ Die „Mahl-Zeit“, wie das Projekt heißt, wird gut angenommen. Zum ersten Termin Ende November hatten sich 15 Personen angemeldet, mittlerweile sind es 35. Auch eine Familie aus der Ukraine nahm das Angebot wahr. „Einmal kam ein Schüler, dessen Eltern bis abends arbeiten“, berichtet Melanie Boi. Sie hat als Gemeindeglied an der Zukunftswerkstatt teilgenommen und arbeitet intensiv mit. Als Mitarbeiterin der Grafschafter Diakonie kann sie zudem Antworten geben oder auf die Dienste der Diakonie verweisen, wenn jemand von einer sozialen Notlage berichtet. „Das Konzept kommt gut an“, freut sie sich. „Wir bringen den Besucherinnen und Besuchern die Speisen, das Dessert und den Kaffee an den Tisch. Denn sie sollen sich ausruhen und wohlfühlen können. Schon wenn man fragt, wie es geht, entstehen erste Gespräche, manchmal über Einsamkeit, oft aber auch sehr heitere.“