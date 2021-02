Ab Aschermittwoch in Kamp-Lintfort : Kirchengemeinde gibt Videoimpulse zur Fastenzeit

Luca Rusch, Klaus Bruns und Isabell Weiler von der Kirchengemeinde St. Josef wollen in der Fastenzeit Impulse geben. Foto: St. Josef

Kamp-Lintfort Junge Erwachsene aus der katholischen Kirchengemeinde St. Josef wollen mit ihrer Aktion helfen, sich mit der Fastenzeit auseinanderzusetzen. Die Themen sind vielfältig: Liebeskummer, Streit und Selbstzweifel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Eine Zeit, die für viele Menschen als eine Zeit voller Verzicht gilt. Viele nehmen sich vor, ein paar Kilos zu verlieren und mehr Sport zu machen. Doch eigentlich entspricht das nicht dem Sinn der Fastenzeit. Diese Zeit soll vielmehr zur Reflexion aufrufen, eine Periode, in der man auf Pause drückt und auf sein Leben schaut. Auf all das, was gut läuft, aber auch auf die Probleme, die man vielleicht noch überwinden muss.

Aktive aus der Kirchengemeinde St. Josef Kamp-Lintfort wollen mit kurzen Videoimpulsen dabei helfen, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Das Team aus Isabell Weiler und Luca Rusch, beide ehrenamtlich aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit zusammen mit Pastoralreferent Klaus Bruns Pastoralreferent bieten ab Aschermittwoch einmal wöchentlich und an allen besonderen Tagen in der Fastenzeit kurze Videoimpulse mit dem Thema ‚Zeit zum Überwinden‘ an.