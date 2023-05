Kirche in Kamp-Lintfort Neue Pastoralreferentin möchte bei den Menschen sein

Gertud Sivalingam erinnert sich noch genau an einen Tag Anfang Februar. Sie, damals noch Pastoralreferentin in Sonsbeck, nahm im Pfarrhaus St. Josef an einer Vorbesprechung für „Gemeinsam gegen Einsam“ teil, einer Qualifizierungsmaßnahme für Ehrenamtliche im Berufsdienst. Beim ersten Rundgang durch die neue Gemeinde sah sie, wie vor dem Rathaus an den Ecken des Karl-Flügel-Platzes vier Eichen gepflanzt wurden. „Wenn alte Bäume verpflanzt werden und es schaffen, anzugehen, dann werde ich es auch schaffen, an meinem neuen Wirkungsort Wurzeln zu schlagen“, sagt die 61 Jahre alte Xantenerin. Seit Anfang März ist sie neue Pastoralreferentin der Kirchengemeinde St. Josef.