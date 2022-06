Aktion in Kamp-Lintfort : Kinderkunst für die Extraschicht

Kamp-Lintfort Zwei Tage lang verzieren Kinder die Sparkassen-promenade im Zechenpark mit Kreidebildern. Besucher der Extraschicht am Samstag sollen sich an den bunten Motiven erfreuen.

In ein buntes Band der Phantasie verwandeln Kinder die Sparkassenpromenade im Zechenpark. Schmetterlinge, Koalas und anderes Getier, Regenbögen, Herzchen, Blumen, Sonnen, Peace-Zeichen und viele andere Dinge waren bereits am Donnerstag auf dem 600 Meter langen Wegstück zwischen Quartiersplatz und Schirrhof zu sehen. Am Freitag (23. Juni) werden weitere Bilder dazukommen. Insgesamt 600 Mädchen und Jungen aus 18 Kitas und zwei Grundschulen (Ebert und Pappelsee) machen bei der Malaktion mit. Die Kreide hat Obi gesponsert, die Sparkasse Duisburg spendiert Eis für die jungen Künstler. Die Besucher der ersten „Extraschicht“ im Zechenpark am Samstag und dem ersten Zechenparkfest am Sonntag können die Kunstwerke bewundern – vorausgesetzt, sie werden nicht vom Regen fortgespült.