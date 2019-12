Spiel, Spaß und Bewegung in Kamp-Lintfort : Kinder spielen jetzt auf einer Biberburg

Der rundum erneuerte Spielplatz im Pappelseepark ist seit Montag eröffnet und lädt Kinder zum Klettern und Spielen ein. Die Stadt investierte rund 105.000 Euro in die fantasievolle Neugestaltung der 1200 Quadratmeter großen Fläche.

Rund 105.000 Euro hat die Stadt Kamp-Lintfort in diese moderne Spieloase investiert. Hier ist nichts von der Stange. „Ich habe als Bürgermeister ja schon viele Spielplätze eröffnet“, betonte Christoph Landscheidt. „Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Mädchen und Jungen hier wohlfühlen werden.“ Die Biberburg im Pappelseepark ist das erste sichtbare Ergebnis des Spiel- und Bewegungsraumkonzepts, das die Stadt beim Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten 2018 in Auftrag gegeben hatte. Der Entwurf für den Spielsee mit Biberburg stammt von Martin Richardt, geschäftsführender Gesellschafter von DTP, höchspersönlich.

Orte Zu den beliebtesten Spielflächen in Kamp-Lintfort gehört der Hühnerspielplatz. Er befindet sich in Vereinsträgerschaft. Ein weiterer großer Spielplatz entsteht auf dem Laga-Gelände an der Friedrich-Heinrich-Allee. Sieben Spiel- und Sportflächen sollen im Gegenzug im Stadtgebiet ganz aufgegeben werden.

„Das Besondere an diesem Spielplatz ist, dass die Kinder bei der Gestaltung eingebunden wurden“, berichtete Jugenddezernent Christoph Müllmann. Bei der Eröffnung des Playparcs vor mehr als einem Jahr hatte die Stadtverwaltung die aufwendige Befragung gestartet. Auch für die Erstellung des Spielplatzkonzeptes für die gesamte Stadt fand eine große Befragung statt. Dabei kam heraus, dass Kinder und Eltern sich lieber größere zentrale Spielplätze wünschen als kleine mit nur wenigen Spielgeräten. Der Spielplatz im Pappelseepark war in die Jahre geraten. „Der Zustand war nicht mehr zu halten“, erläuterte der Jugenddezernent. „Viele Geräte waren defekt.“

Der Bau der Biberburg begann im Mai diesen Jahres. Die Ausschreibung gewann Mike Oberhäuser, der sich mit seiner Firma „Naturholzdesign am Niederrhein“ mit Sitz an der Alten Weseler Straße in Kamp-Lintfort als Erbauer von ungewöhnlichen Spielgeräten einen Namen gemacht hat. Fünf Monate Bauzeit nahm die erkletterbare Biberburg, vor der Biber-Figuren aus Naturholz stehen, in Anspruch. Zur Biberburg gesellen sich ein großer Kletterparcours, ein Schwanennest auf einer Insel sowie ein Holzsteg. „So etwas braucht natürlich viel Vorbereitung und Planung“, erläuterte Oberhäuser. Schließlich sei jedes Teil individuell gefertigt. Es handele sich um keine typischen Spielgeräte. „Das ist sehr aufwendig, denn die Spielplatznorm muss eingehalten werden.“ Verletzungsgefahr muss ausgeschlossen sein. Oberhäuser verwendet ausschließlich Robinienholz. „Es ist das haltbarste Holz, das wir in Europa haben. Wir karren kein Holz aus Übersee an.“