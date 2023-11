Theaterbesuch in Kamp-Lintfort Wo liegt eigentlich Panama?

Von Anfang an sei das kulturelle Projekt in Kamp-Lintfort erfolgreich gewesen. Das Element Kontinuität sei gerade für Kinder in der heute hektischen wie krisenbelasteten Zeit wichtig. „Kultur in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist wichtig. Kinder können in eine fantasievolle Welt abtauchen, in der die Freundschaft das zentrale Element ist“, meint Lohmann.