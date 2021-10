Ferien in Kamp-Lintfort : Kinder bauen Palettenmöbel in der Ferien-Werkstatt

Kamp-Lintfort Die Projektpartner, die die Bauwerkstatt auf dem Schirrhof ermöglichen, freuen sich über den großen Zuspruch der Ferienkinder. Das Ferienangebot ist Teil des Themenkomplexes „Wohnen, Lernen und Arbeiten im ehemaligen Steinkohlenbergbau“.

Die Drei haben schon in den Sommerferien die Bauwerkstatt besucht, die die Mobile Jugendarbeit der Stadt zusammen mit dem Infozentrum Stadt und Bergbau damals erstmals organisiert hatte: „Das hat Spaß gemacht. Richtig cool“, sagen die Schüler. Für den Workshop in den Herbstferien haben sich die Organisatoren mit der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition und dem Verein Kulturprojekte Niederrhein weitere Unterstützung ins Boot geholt. Denn der Zuspruch ist groß: „Die Nachfrage nach Plätzen war sehr hoch“, berichtet Michelle Zupancic von der Mobilen Jugendarbeit, die zusammen mit ihren Kollegen Gjyljeta Marcani und Ralf Müller für die pädagogische Begleitung des Projektes zuständig ist. Auch Susanne Rous, Leiterin des Infozentrums Stadt und Bergbau, freut sich über den Erfolg. Denn so gelingt es, das Familien-, Bildungs- und Kulturzentrum Schirrhof mehr und mehr als so genannten „dritten Ort“ in der Stadt zu etablieren. Alle am Projekt Beteiligten wünschen sich die Fortführung des Ferienprogramms und arbeiten bereits an weiteren Bausteinen im Rahmen des Themenkomplexes „Wohnen, Lernen und Arbeiten im ehemaligen Steinkohlenbergbau“ für das Jahr 2022. Die Ferienkinder üben auf dem Schirrhof nicht nur ihr handwerkliches Geschick, sondern lernen viel über die Geschichte des Ortes. „Wir haben den Lehrstollen besichtigt und waren am Förderturm des Bergwerks. Das war unterhaltsam“, berichtet Malik. „Und wir haben erfahren, dass hier früher der Pferdestall der Zeche war“, fügt Elisabeth hinzu. Nicht alle Kinder sind schon im Umgang mit Schrauber und Säge geübt: Aber dafür sind ja Herbert Gratzer und seine Kollegen von der Fördergemeinschaft da.