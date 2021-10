Auskiesung in Kamp-Lintfort : „Kies ist jetzt ein Wahlkampf-Thema“

Kamp-Lintfort Mitglieder der IG Dachsbruch ärgern sich über Aussagen des CDU-Landtagskandidaten. Gerade in der CDU seien die Appelle der Bürgerinitiativen ungehört geblieben. Die Christdemokraten im RVR fordern Dialog aller Beteiligten ein.

„Kies ist jetzt Wahlkampf-Thema“, betonen Wiedemann und Rams in einer Pressemitteilung. Auf den Plan gerufen habe sie, erklären die beiden, eine Aussage des CDU-Landtagskandidaten Sascha von Beek. Der habe gesagt: Alle Kieslöcher am Niederrhein gingen allein auf das Konto von SPD und teilweise von Grünen. Und dass so viele Abgrabungsflächen ausgewiesen würden, sei vor allem dem hohen Kiesbedarf geschuldet, der sich aus dem von Rot-Grün eingeführten Monitoring ergebe. Das entspreche nicht so ganz den Tatsachen, finden Rams und Wiedemann. Dass die Methode der Bedarfsermittlung dringend überarbeitet werden müsse, sei inzwischen doch jedem klar und auch schon vor der Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP) mehr als offensichtlich gewesen, erklären sie. „Die aktuelle Landesregierung hat leider keine Maßnahme ergriffen, um dies zu korrigieren. Im Gegenteil. Sie hat im Landtag dafür gestimmt, dass der Versorgungszeitraum von 20 auf 25 Jahre erhöht wurde.“ Seit dreieinhalb Jahren kämpfe die IG Dachsbruch „gegen einen ungezügelten Kiesraubbau“ und habe sich in dieser Zeit und die Bürger gut informiert. Man habe viele Gespräche auch mit CDU-Politikern geführt. Die Appelle seien jedoch nicht gehört worden. „Mit der Abstimmung im Landtag wurde der Wille von Tausenden von Niederrheinern ignoriert“, heißt es in dem Schreiben, in dem kritisiert wird, dass nun auch in Trinkwasserschutzgebieten ausgekiest werden dürfe. „Zurzeit wird vieles einfach verdreht“, meint Rams auf RP-Nachfrage. So könne man auch nicht allein den RVR verantwortlich machen und mit einem Austritt des Kreises Wesel drohen. „Die Vorgaben, die der RVR vom Land bekommen hat, müssen eingehalten werden.“ Die IG Dachsbruch will deshalb auch in Zukunft am Ball bleiben. „Wir unterstützen den Niederrheinappell“, erklärte Rams.