Aktionsbündnis lädt nach Kamp-Lintfort ein Kies-Diskussion mit Wirtschaftsministerin Neubaur

„Die dritte Offenlage des Regionalplanverfahrens des RVR ist in vollem Gange. Vor dem Hintergrund bewegt viele von uns die Sorge, dass mit dem neuen Regionalplan jetzt Fakten in Sachen Kiesabbau geschaffen werden“, sagte Simone Spiegels, Vorsitzende des Niederrheinappells. „Wir wollen vonseiten der Landesregierung Fortschritte in Richtung eines Kiesausstiegs sehen.“ Deshalb habe sich das Aktionsbündnis mit den Naturschutzverbänden auf Landesebene zusammengetan und die gemeinsame Veranstaltung organisiert.