Müllentsorgung in Kamp-Lintfort Keine Abfuhr von falsch befüllten gelben Säcken

Abfall ist ein wichtiger Rohstoff. Recycling von Wertstoffen trage, so die Stadt Kamp-Lintfort, erheblich zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Die Frage, was alles in den gelben Sack oder die gelbe Tonne gehört, führe bei vielen Menschen leider immer wieder zu Unsicherheiten – und somit zu falscher Trennung. Die falsche Befüllung von gelben Säcken und gelben Tonnen erschwere aber den nachhaltigen Umgang mit den wertvollen Ressourcen. Nicht selten würden neben Kinderspielzeug und Essensresten sogar gebrauchte Windeln in den gelben Säcken und Tonnen entsorgt, sogar Feuerlöscher oder Planschbecken seien dort zu finden, so die Stadt. Außerdem Lithium-Batterien und Akkus aus Smartphones oder Laptops. Seien diese in der Sortieranlage oder im Lkw besonderem Druck ausgesetzt, bestehe Brandgefahr. In die gelbe Tonne oder den gelben Sack kämen ausschließlich gebrauchte und restentleerte Leichtverpackungen aus Kunststoff, Weißbleck, Aluminium und Verbundmaterialien wie Getränkekartons. Bestünden Verpackungen aus unterschiedlichen Kunststoffarten, würden auch diese voneinander getrennt in der gelben Tonne oder dem gelben Sack entsorgt. Papier, Pappe und Karton hingegen gehörten in die blaue Altpapiertonne, teilt die Stadt mit. Verpackungen aus Glas werden, sortiert nach den Farben Weiß, Braun und Grün, in die im Stadtgebiet aufgestellten Altglascontainer eingeworfen. Kunststoffbecher oder –schalen sollten nicht ineinander gestapelt werden, da auch das den Sortierprozess erheblich erschwere, heißt es weiter. Aktuell sammelt die Firma Schönmackers als zuständiger Entsorger im Kreis Wesel die Leichtverpackungen im Auftrag der „Dualen Systeme“ und ist angehalten, die korrekte Abfalltrennung bereits vor Ort genau zu prüfen. Falsch befüllte Säcke oder Tonnen würden nicht mitgenommen. Sie werden laut Stadt mit einem Hinweis versehen, der den Besitzer über die richtige Befüllung informiert und zur Nachsortierung auffordert. „Im Wiederholungsfall werden Tonnen auch eingezogen.“