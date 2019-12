Silvester Menschen 2020 : Vier Jahrzehnte im Einsatz fürs Lesen

Für Katharina Gebauer bricht das letzte Berufsjahr als Leiterin der Mediathek an. Sie geht 2021 in Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist gefunden. 2020 wird ein Jahr des Übergangs sein – mit doppelter Spitze.

Am 1. Dezember 2020 steht für die Leiterin der Mediathek in Kamp-Lintfort ein stolzes Jubiläum an: Dann ist sie 40 Jahre als Bibliothekarin in Kamp-Lintfort tätig. Es wird für sie zugleich ein Jahr des Umbruchs: Denn es ist das letzte Berufsjahr vor dem Ruhestand. „2021 höre ich mit 63 Jahren auf.“

22 Jahre war sie alt, als sie 1980 ihre erste Bibliotheksstelle antrat, und zwar in Kamp-Lintfort. „Ich habe das Studium in Köln in der Mindeststudienzeit absolviert“, erzählt sie. Vier Stellen standen zur Auswahl. Sie schaute sich Kamp-Lintfort an und blieb. Bedauert hat sie dies nie: „Der Rückhalt im Kollegenkreis und in der Stadtverwaltung war immer groß“, sagt Gebauer. Damals, als sie die Stelle antrat, war die Bücherei noch in einem Gebäude an den Weißen Riesen untergebracht. Heute befindet sich in den Räumen ein Fitnessstudio. „Ich war überrascht, wie fortschrittlich die Bücherei eingerichtet war“, erinnert sich die Bibliothekarin. Die 1980er Jahre seien für Bibliothekare eine spannende Zeit gewesen, erzählt sie. Die Informationsfreiheit war damals die große Idee, die Informationsvermittlung in den öffentlichen Bibliotheken. Diese hätten ihr besonders zugesagt, weil man in direktem Kontakt mit den Menschen stehe. „Und sie kommen freiwillig.“