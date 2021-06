Natur erleben in Kamp-Lintfort : Kamper Kräutergarten ist ein Ort der Magie

Christa Rheims und Helge Förster betreuen zurzeit federführend den Kräutergarten am Kloster Kamp. Sie suchen noch Mitstreiter, die das Gartenidyll pflegen wollen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

KAMP-LINTFORT Der Kräutergarten von Kloster Kamp gehört zu den beschaulichen Orten in der Region. Aktuell stehen die verschiedenen Heilkräuter in voller Pracht und wollen von Gästen still entdeckt werden. Deshalb lohnt sich ein Besuch.