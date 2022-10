Kammermusik in Kamp-Lintfort : Konzert bringt rheinisches Temperament in den Schirrhof

Kamp-Lintfort Die Kamper Konzerte gehen am 16. und 17. November in die nächste Runde. Auch der Vorverkauf für die Silvesterkonzerte ist bereits gestartet.

In der Besetzung hat sich laut Pressesprecherin Jeannette von der Leyen eine Änderung ergeben, denn die noch im Jahresprogramm angekündigte Anna Heygster ist inzwischen Mutter einer kleinen Tochter. „Juta Õunapuu-Mocanita ist seit vielen Jahren Mitglied der ersten Geigen im Gürzenich-Orchester und wird Anne Heygster bestens vertreten“, so die Veranstalter. Mit Ausnahme der Pianistin Megumi Hashiba sind alle Damen, die Katharina Apel zu diesem Konzert um sich schart, Mitglieder des Gürzenich Orchester Köln. Die Kamper Konzerte finden weiterhin im Pferdestall des Schirrhofs an der Friedrich-Heinrich-Allee statt, so dass mit gutem Abstand bestuhlt werden könne, so die Veranstalter. Das gelte auch für die Silvesterkonzerte, für die der Vorverkauf gestartet ist. „Beide Silvesterkonzerte werden wie immer vom Programm her identisch sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kamper Konzerte. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Finale 2022“ und bieten ein musikalisches Überraschungsprogramm.