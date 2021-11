Musik in Kamp-Lintfort : Kamper Konzerte geben Brahms pur

KAMP-LINTFORT Die Musikreihe würdigte einen großen Romantiker. Das Publikum war begeistert. Es spielten Katharina Apel, Anna Heygster und Yannick Rafalimanana.

Brahms pur hieß es im jüngsten Kamper Konzert: Nach Dvořák und Beethoven würdigte die Kammerkonzert-Reihe der Stadt Kamp-Lintfort und der Sparkasse Duisburg jetzt den großen Romantiker mit zwei Sonaten und einem Trio. Op. 99, op. 100, op. 101 – drei Werke, die alle im kreativen „Kammermusiksommer“ am Thuner See 1886 entstanden und die doch unterschiedlicher kaum sein könnten: kraftvoll und lange Zeit unverstanden die Cello-Sonate F-Dur, verträumt und kantabel die Violinsona-te A-Dur, düster das Klaviertrio in der „Schicksalstonart“ c-Moll.

Der Cello-part in Opus 99 galt zu Brahms’ Lebzeiten als undankbar und spröde, auch wegen seines großen Ambitus. Katharina Apel kostete in der nüchtern und knapp gehaltenen Melodieführung jeden Ton aus und ließ mit Spannung und risikoreich auch verworrenste Passagen durchscheinend und nachvollziehbar wirken. Gelegentlich gerieten einige dominantere Passagen im Bemühen um eine sensibel dosierte Schärfung von Kontrasten zu vordergründig, was Pianist Yannick Rafalimanana jedoch aufmerksam und mit Einfühlungsvermögen zu kompensieren verstand. Als gleichberechtigter Partner erwies sich der gebürtige Franzose auch in der Sonate op. 100, in der Brahms beiden Instrumenten gleichen Raum gegeben hat. Anna Heygster verstand es, die Violinstimme mit überzeugendem Schmelz zu singen und brachte dabei immer wieder neue Klangfarben zum Vorschein.