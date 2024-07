Tierpark in Kamp-Lintfort Kalisto feiert eine spanische Nacht

Kamp-Lintfort · Auf Initiative von Küchenchefin Melissa Rodriguez lud der Tierpark Kalisto am Samstag zu einer „Spanischen Nacht“ an die Ringstraße ein. Die Resonanz war groß. 450 Eintrittskarten gingen im Vorverkauf raus. Welche Leckereien an diesem Abend serviert wurden.

01.07.2024 , 16:30 Uhr

Im Tierpark Kalisto lernen Besucher Haustiere der Welt wie zum Beispiel Alpakas kennen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Von Jan Caspers