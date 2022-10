Jugendkultur in Kamp-Lintfort : Ka-Liber feiert runden Geburtstag

Die Formation „Girlspower“ zeigte vor dem Alten Rathaus, was sie tänzerisch drauf hat. Das kam beim Publikum an. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Jugendkulturverein besteht seit 20 Jahren. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen und vielen weiteren Gästen wurde dies am Samstag im Alten Rathaus gebührend gefeiert und auf die nächsten Jahre angestoßen.

Vor dem alten Rathaus an der Moerser Straße haben sich am Samstag viele Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern eingefunden. Grund dafür war die Feier zum 20-jährigen Bestehen von „Ka-Liber“. Der Verein, der sich die Förderung jugendkultureller Angebote als Ziel gesetzt hat, möchte Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich zu treffen, auszutauschen und die Regeln des Zusammenlebens und miteinander Umgehens zu erleben und zu lernen. Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vor Jahren mal zur Zielgruppe des Vereins gehört hatten, kamen zu der Party.

Auch die Vereinsgründer und erwachsene Freunde von Ka-Liber kamen zur Party. Sie stießen mit einem Glas Sekt an. Foto: Norbert Prümen

„Wir möchten den Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie sich geborgen fühlen und an den sie gerne wieder kommen“, sagte Nina Dahlmen-Engelskirchen, seit 15 Jahren Geschäftsführerin von „Ka-Liber“. Unter der Woche öffnet der Verein das „Ka-Liber-Café“ für die Kinder und Jugendlichen. Während der Öffnungszeiten können die Jugendlichen Billiard oder Tischkicker spielen, eine Cola trinken oder einfach miteinander quatschen. „Die Jugendlichen können ihre Freizeit bei uns verbringen und diese sinnvoll gestalten. Wir haben hier auch sechs Tanzgruppen, die sehr beliebt sind. Da ist für jedes Alter etwas dabei“, erzählte Vereinsvorsitzender Peter Schiffler. An den Freitagen und an den Wochenenden finden größere Veranstaltungen für die Mitglieder des „Ka-Libers“ statt. Dazu gehören neben Disco und Mottopartys, wie Karaoke, Karneval und Technoabende auch Konzerte mit Nachwuchsbands sowohl aus der Nähe als auch entfernter Umgebung.

Info Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche Standort Der Jugendkulturverein Ka-Liber ist im Erdgeschoss des Alten Rathauses an der Moerser Straße 316 zu Hause. Von Montag bis Freitag hat das Ka-LIBER Café von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Freitags finden meist besondere Veranstaltungen wie Discoabende oder Konzerte statt.

Wissenswertes Informationen zu aktuellen und kommenden Veranstaltungen sind unter anderem auf der Facebook-Seite des Vereins „Ka-Liber“ zu finden.

„Auch heute Abend haben wir zwei Bands bei uns. Die Band „BaKali“ und „LukeVito“ treten später auf. Dabei sind Teile der beiden Bands sogar ehemalige Mitglieder unseres Vereins. Gemeinsam wollen wir einfach unser Jubiläum feiern“, erzählte die Geschäftsführerin des Vereins. Der Verein wird von einer hauptamtlichen Geschäftsführerin, Nina Dahlmen-Engelskirchen, und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen täglich unterstützt. Dabei werden auch die jungen Mitglieder des „Ka-LIBERS“ als unterstützende Kräfte verstanden. Die Jugendlichen in die Arbeit zu integrieren, ist dabei ein besonders wichtiges Ziel für den Verein. Finanzielle Unterstützung erhalten sie unter anderem durch die Stadt Kamp-Lintfort, die Trägerin der Einrichtung ist. „Ohne die vielen Sponsoren, Kooperationspartner und ein intensives ehrenamtliches Engagement, könnte die Arbeit des „Ka-Libers“ bei weitem nicht so intensiv und effektiv gestaltet werden“, so Dahlem-Engelskirchen.

Die Jubiläumsfeier wurde feierlich mit einem Sektempfang am Eingang des alten Rathauses eingeleitet. Danach präsentierten die Kinder und Jugendlichen der sechs Tanzgruppen des Vereins vor dem Vereinsgebäude allen Gästen ihr Können. Weiter ging es dann mit einer Eröffnungsrede des Ehrenvorsitzenden und Gründungsmitglied Volker Ehlert. Anschließend wurde der Abend durch die beiden geladenen Bands musikalisch begleitet.