Unfallflucht in Kamp-Lintfort Jugendlicher Kradfahrer baut mehrfach Mist

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (5. März) gegen 14 Uhr auf der Friedrichstraße in Kamp-Lintfort. Einem Polizeikraftradfahrer fiel ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad auf, beide trugen keinen Helm. Als der Fahrer des Kleinkraftrades an einer Ampel anhielt, wies der Polizeibeamte den Fahrer an, auf dem Gehweg stehen zu bleiben. Der Jugendliche fuhr zwar auf den Gehweg, hielt aber nicht an, sondern gab Gas. Der Polizist fuhr neben dem Kleinkraftrad her und forderte den Fahrer mehrfach auf anzuhalten. Als vor dem Kleinkraftrad ein Baum und eine Grünfläche den Weg versperrten, lenkte dieser sein Fahrzeug unvermittelt nach links und kollidierte mit dem Kraftrad des Polizeibeamten. Alle Beteiligten kamen zu Fall. Der Polizeibeamte und der Sozius des Kleinkraftrades verletzten sich leicht. Der Fahrer des Kleinkraftrades rappelte sich auf und rannte weg. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass es sich um einen 13-jährigen Jungen aus Kamp-Lintfort handelte, der keinen Führerschein besitzt. Wie der Jugendliche in den Besitz des Kleinkraftrads gelangte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.