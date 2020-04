Hilfe in der Corona-Krise : Jugendliche engagieren sich als Erntehelfer

45 Besucher des SCI-Jugendcafés in Kamp-Lintfort wollen helfen. Ihr Treffpunkt ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

„Ich fand es verblüffend, wie viele Jugendliche sich gemeldet haben“, freut sich Milan Djuric. Der Leiter des SCI-Jugendcafés entwickelte zusammen mit Cafébesuchern die Idee, in der Coronazeit nicht nur zuhause zu bleiben und die Hände in den Schoß zu legen, sondern unter dem Motto „Jung hilft Alt“ aktiv zu werden.

Seitdem das SCI-Jugendcafé ab dem 9. März nicht mehr öffnete, sind die Besucher in Kontakt, mobil über Telefon und online über „WhatsApp“. „Die eine Hälfte will freiwillig für ältere Menschen einkaufen“, erzählt Djuric. „Die andere Hälfte will den Landwirten bei der Spargelernte helfen. Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen 45.000 Erntehelfer bei der Spargel- und Erdbeerernte, weil Erntehelfer aus Polen, Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern in der Coronazeit nicht mehr einreisen dürfen.“