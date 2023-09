Kunst in Kamp-Lintfort Jürgen Jansen stellt bei der Lineg aus

Letzters ist nicht verwunderlich, denn Jürgen Jansen hat vor seinem Malerei-Studium in Essen, Düsseldorf und Karlruhe Biologie studiert. „Ich habe vieles, was ich im Mikroskop gesehen habe, auf meine Bilder übertragen“, erklärte er. „Ja, das stimmt. Seine Arbeiten zeigen die Natur in ihren vielfältigen Ausprägungen und sind damit genau unser Thema“, begründete Volker Kraska die Entscheidung für Jansens Bilder, die neben ihrer großen Farbenfreude zudem noch ein anderes besonderes Merkmal aufweisen. Die meisten von ihnen wurden zum Schluss mit einer für herkömmliche Ölbilder ungewöhnlichen, glänzenden Klarlackschicht überzogen, was ihren an sich schon intensiven Farben noch eine weitere zusätzliche Leuchtkraft verleiht.